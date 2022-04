Martedì sera in tv, La pupa e il secchione: Alex Belli nella prossima puntata?

È in arrivo una nuova puntata di “La pupa e il secchione”, programma in onda tutti i martedì su Italia 1 con Barbara D'Urso alla conduzione. Durante gli episodi precedenti sono stati invitati ospiti appena usciti dalla casa del Grande fratello vip e a quanto pare tra i prossimi invitati ci sarà Alex Belli, le sue rivelazioni non lascerebbero alcun dubbio e sui social non si parla d'altro. Cosa combinerà con Soleil Sorge, il suo amore artistico?