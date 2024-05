Atalanta-Juve, cosa ha detto Allegri a Giuntoli alla fine della partita? Il labiale della discordia

La Juventus, battendo l'Atalanta nella finalissima del 15 maggio, si è aggiudicata la quindicesima Coppa Italia della sua storia, seppure in un momento piuttosto delicato per la società bianconera, testimoniato dalla scarsità dei risultati in campionato e da un episodio tra il suo allenatore, Massimiliano Allegri, e il suo Football Director, Cristiano Giuntoli. Dopo il match, infatti, tra i due sembra esserci un principio di scontro, ben testimoniato dalle telecamere che, in un momento che sarebbe dovuto essere di esultanza e di festa, è stata l'ennesima testimonianza di un rapporto in crisi tra la società e il tecnico toscano. Ma cosa è successo davvero? Cosa ha detto davvero Massimiliano Allegri al dirigente bianconero al termine del match?

