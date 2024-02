Torino, radicali incatenati come Ilaria Salis davanti consolato ungherese: "Siamo indignati"

EMBED

(LaPresse) Incatenati come Ilaria Salis davanti consolato ungherese di Torino. E' il gesto di protesta di Igor Boni e Silvja Manzi, militanti radicali, dopo le immagini che hanno il giro del mondo della 39enne in tribunale a Budapest. "Siamo, come tutti gli italiani, indignati per il trattamento che sta subendo Ilaria Salis. E' opportuno un impegno forte da parte del governo italiano per far sì che la situazione incresciosa nella quale viene tenuta una nostra concittadina in un Paese dell'Unione europea finisca al più presto", ha spiegato Manzi aggiungendo: "Anche la situazione dei detenuti in Italia è fuori dal concetto di dignità".