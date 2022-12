A Roma c’è una fontana scandalosa: se passi per questa piazza non riuscirai a non guardarla

Nei pressi della Stazione Termini, a piazza della Repubblica, si trova una grande fontana conosciuta da tutti come Fontana delle Naidi. Il monumento si è trovato in passato al centro del mirino poiché Papa Pio IX nel 1870 lasciò il progetto della fontana ad Alessandro Guerrieri che pensò a quattro leoni accucciati in vista della venuta dell’Imperatore Guglielmo II di Germania. Il risultato dell’opera, però, non fu soddisfacente e quindi Guerrieri fu sostituito da Mario Rutelli che nel 1901 che decise di progettare la fontana con il disegno che si trova oggi: quattro ninfe acquatiche in una posa molto insolita. Infatti, all’epoca il progetto fu considerato scandoloso. A tal proposito si pensò di intervenire con una cancellata di legno come protezione, poi, però, è stata cambiata idea ed oggi è uno dei monumenti più affascinanti di Roma.

Foto Annarita Canalella; music Once Again from Bensound.com