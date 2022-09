A Roma arriva per la prima volta un’opera lirica-performance esclusiva ed originale: pensata per un viaggio in battello lungo il Tevere tra le bellezze della città e gli scorci dell’Urbe, Fitzcarraldo incanterà tutti gli spettatori.

Foto Giulia Castellano, Alessio Trerotoli, Funkamore via HF4; music Cute from Bensound.com