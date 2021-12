La stazione ferroviaria più alta d'Europa: la vista da lassù vale il prezzo del biglietto

In Svizzera si possono ammirare panorami mozzafiato, grazie alle splendide montagne che in estate e in inverno regalano uno spettacolo di colori. Ma qui c'è anche la stazione ferroviaria più alta d'Europa. È stata inaugurata nel 1912 e dopo oltre cento anni continua a lasciare a bocca aperta i tantissimi turisti che la frequentano. Un percorso di poco meno di 10 km, di cui 7 fatti in una galleria che attraversa i monti Eiger e Mönch, compone la Ferrovia della Jungfrau.

