Mafia Island, ecco l'origine del particolare nome dell'isola paradisiaca

In Tanzania a sud di Zanzibar si trova un'isola paradisiaca dal nome molto particolare (almeno per noi italiani): Mafia Island. No non c'è nessuna attinenza con l'omonima parola italiana. La splendida isola dal mare cristallino e dalla sabbia finissima, raggiungibile con un volo di 30 minuti da Dar es Salaam, deve il suo nome secondo una teoria, allo Swahili 'mahali pa afya' ovvero: porto di salute e pace. Secondo un'altra versione, il nome deriverebbe dall'arabo morfiyeh, che vuol dire gruppo o arcipelago.

