Magic Mountains, il fascino dei Monti Sibillini in mostra al Corner Maxxi di Roma

Dopo il successo della prima Sibillini Experience e della docu-serie Sibillini Stories, Magic Mountains approda nella Capitale con la prima Immersive Exhibition al Corner Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma. L'appuntamento è dal 28 al 31 ottobre (dalle 11:00 alle 21:00) con un’esperienza immersiva. Ci saranno video e audio installazioni, la presentazione di ricerche e progetti artistici dedicati ai Monti Sibillini, montagne magiche per antonomasia. Installazioni audiovisive, mostra fotografica collettiva e contenuti di digital storytelling interattivo per immergersi nell'atmosfera dei Monti Sibillini. Un territorio magico per antonomasia, ricco di fascino e abitato fin dall’alba dei tempi da una gran quantità di miti e leggende. Ma anche un'area ferita, duramente colpita dal sisma del 2016 prima e dalla pandemia di Covid-19 dopo.