Roma non è la sola, sai quante città che si chiamano Roma ci sono nel mondo?

Roma è la città eterna, unica e inimitabile per gli italiani che non perdono occasione di girare per il mondo alla scoperta di nuovi continenti, tradizioni e culture. Eppure, molti non sanno che esistono circa 27 località che hanno lo stesso nome della Capitale italiana. Ventisette località diverse tra loro ma accumunate da un dettaglio: Roma. Europa, Africa, America del Nord e del Sud, Oceania, in ognuna vi è un po' della città eterna. In Europa, Spagna, Romania e Svezia; in Africa, il regno di Lesotho; negli Stati Uniti Illinois, in Iowa, in Kentucky, nel Maine, nello stato di New York, in Oregon, in Pennsylvania, in Tennessee, due in Indiana e in Texas e tre in Ohio e in Wisconsin; America Del Sud, Messico, Perù e Brasile. In Oceania vi è lo stato del Queensland. Nonostante Roma sia ovunque, tra i romani qualcuno avrebbe affermato: «Te puoi pure chiama Roma, ma devi da sape’ che ar monno, de Roma ce n’è una sola».

Foto Shutterstock; music Once Again from Bensound.com