Snorkeling, ecco dove si trova la piscina naturale più bella al mondo

Gli amanti dello snorkeling sapranno già tutto su uno dei posti più belli al mondo dove fare le immersioni diventa un vero e proprio piacere. Stiamo parlando di Virgin Gorda, le isole vergini britanniche che racchiudono luoghi incantati. Sulla costa Sud- occidentale vi si trova una piscina naturale: acqua cristallina, sabbia soffice e un parco nazionale risalente al 1990. Una vista mozzafiato e un fondale sabbioso fanno rendono Virgin Gorda un capolavoro.

Foto Shutterstock; music Once Again from Bensound.com