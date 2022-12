Solstizio d'inverno: l'effetto luminoso al Pantheon che si può ammirare solo il 21 dicembre

Il Pantheon è uno dei monumenti principali di Roma che si trova a Piazza della Rotonda, da quel punto si può ammirare la bellezza della città eterna, passeggiando tra le viuzze e gli angoli della Capitale. È un punto di riferimento per i romani e per i turisti che non perdono occasione di visitarlo non solo per la sua storia ma anche per la particolarità della cupola. Attraverso essa si verificano dei fenomeni solari unici per ogni stagione. Il 21 dicembre è un giorno particolare, si verifica il solstizio d'inverno: il solo a mezzogiorno tocca l'altezza minima sull'orizzonte. Proprio in quella giornata, la macula solare raggiunge il punto più alto. È possibile notare altri eventi il 7 aprile e il 4 settembre, quando avviene il cosiddetto Arco di luce. Per alcuni giorni la luce dell'oculo illumina l'arco che si trova in corrispondenza del portale d'ingresso così da comparire un Quadrato di luce che viene proiettato sul pavimento.

Foto Shutterstock; music Once Again from Bensound.com