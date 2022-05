Trekking, il sentiero più lungo del mondo si trova in Italia: da dove parte e cosa puoi ammirare

Chi ha detto che per fare viaggi meravigliosi bisogna uscire dall’Italia? Il nostro territorio è ricco di paesaggi mozzafiato conosciuti in tutto il mondo e ammirati da tutti. Molti non sanno che il sentiero trekking più lungo del mondo si trova proprio dalle nostre parti e comprende quasi 7.000 km con 370 tappe sparse per varie regioni italiane. Impegno e intraprendenza sono le parole chiavi per percorrere il sentiero trekking più lungo del mondo.

