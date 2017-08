Domenica 20 Agosto 2017, 11:47 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Younes Abouyaaqoub, il giovane terrorista considerato l'esecutore materiale della strage delle Ramblas a Barcellona, ha ucciso ancora durante la sua fuga.Lo riporta il quotidiano catalano El Periodico , che parla di una quattordicesima vittima dell'attentato, un 35enne ingegnere che lavorava presso l'Universitat Politecnica della Catalogna e aveva anche lavorato come cooperante ad Haiti dopo il devastante terremoto del 2010.Pablo Perez Villan, questo il nome della vittima, sarebbe stato accoltellato a morte da Abouyaaquob allo scopo di rubargli l'auto e proseguire così la fuga lontano dal capoluogo catalano. Con la Ford Focus di Pablo, il terrorista avrebbe poi investito una poliziotta forzando un posto di blocco sulla Avinguda Diagonal, per poi abbandonare l'auto, con dentro il corpo ormai senza vita nel vicino comune di Sant Just Desvern.Intanto, le famiglie dei terroristi coinvolti hanno partecipato ad una manifestazione a Ripoll nella quale hanno condannato gli attacchi ed espresso il loro dolore per le vittime. Tra loro c'era anche la madre di Younes Abouyaaqoub: «Voglio che si consegni. Non voglio che uccida altre persone, l'Islam non dice questo». Lo riporta, tra gli altri, El Pais Decine e decine di posti di blocco sono stati innalzati nel nord-est della Catalogna, in una gigantesca caccia all'uomo per rintracciare Younes Abouyaaquou, il marocchino di 22 anni, sospettato di essere il guidatore del furgone killer che giovedì scorso è piombato sulla Rambla di Barcellona, uccidendo 14 persone e ferendone oltre 120. Le ricerche si concentrano attorno alle cittadine di Ripoll, da cui provenivano i membri della cellula terroristica, e di Manlleu.