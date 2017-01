Martedì 10 Gennaio 2017, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Virginia Raggi ha chiesto agli uffici del Campidoglio di procedere all’annullamento in autotutela dell’affidamento dell’incarico di direttore della direzione turismo a Renato Marra, fratello di Raffaele Marra.L’Autorità Nazionale Anticorruzione, in seguito ad un esposto, il 21 dicembre scorso si era espressa sul possibile conflitto di interessi di Raffaele Marra - il cui ultimo incarico in Campidoglio è stato quello di direttore del personale - nella nomina a capo della direzione Turismo del fratello Renato Marra. Il Consiglio dell’Anac aveva quindi ritenuto «configurabile» tale «conflitto di interessi» sia nel caso in cui il dirigente avesse svolto un mero ruolo formale nella procedura, sia nell’eventualità di una sua partecipazione diretta all’attività istruttoria.Nella delibera dell’Autorità erano riportate anche le parole della sindaca di Roma Virginia Raggi, la quale aveva precisato che il ruolo di Raffaele Marra nella procedura era stato di «mera esecuzione delle determinazioni» da lei «assunte, senza alcuna partecipazione alle fasi istruttorie».