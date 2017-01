Due nuovi casi di meningite in Italia. Un uomo di 49 anni, residente a Busto Garolfo (Milano), è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Legnano (Milano) per sospetta meningite. A quanto si apprende, l'uomo è stato trovato svenuto in casa dal personale del 118, chiamato dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Per entrare i soccorritori hanno dovuto far intervenire i vigili del fuoco. Ricoverato in gravi condizioni, sarebbe affetto da meningite virale, ma sono ancora attesi gli esiti di ulteriori accertamenti.

MESSINA Ed è morto questa mattina al Policlinico di Messina l'uomo di 65 anni ricoverato per meningite. Per Giuseppe Nunnari primario del reparto di malattie infettive del Policlinico però «il quadro dell'uomo era già compromesso poiché era cardiopatico con un edema polmonare e aveva anche la meningite. Purtroppo condizioni erano già gravissime quando è arrivato qui. Non bisogna creare allarme questo era un ceppo di meningite diverso da quelli che si sono sviluppati in Toscana e chi è entrato in contatto con il paziente morto qui non rischia».