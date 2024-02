Maltempo Capri, isola quasi isolata: viaggia solo Caremar

L’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile Regione Campania nella giornata di sabato è continuata come previsto anche oggi domenica, e le pessime condizioni meteo marine hanno tenuto fermi in banchina gli aliscafi e gli altri mezzi veloci, compreso la MTV.

A mantenere i collegamenti con Capri e la terraferma è stata la Naiade, la nave lenta della società Caremar che è riuscita in virtù del suo selezionassimo equipaggio di Marinai e Comandanti a trasportare oltre mille passeggeri nella giornata del rientro tra Napoli e Sorrento e viceversa, e nella giornata di oggi domenica circa cinquecento passeggeri effettuando la corsa delle 9.00 da Napoli che dopo aver sbarcato i passeggeri a Capri nonostante il mare agitato è ripartita per Napoli alle ore 11.00.

Dopo lo stop di alcune ore, la Naiade ha continuato la linea con una corsa alle 16 (anziché 14.20) da Napoli, e dopo l’arrivo a Capri ha immediatamente imbarcato passeggeri e auto, e alle 18.00 ha ripreso la rotta verso Napoli nello scalo marittimo di Calata di Massa da dove è prevista l’ultima partenza per Capri alle ore 19.40.

Il weekend di Carnevale è passato in sordina con pioggia, vento e mare agitato e i due Comuni dell’isola che avevano organizzato per l’occasione una due giorni di festa hanno dovuto far slittare gli appuntamenti, nei primi giorni della settimana, se le condizioni del tempo lo permetteranno.