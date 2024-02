Sant'Agnello, parroco colpito da meningite, è in gravi condizioni

«La notizia ormai nota delle gravi condizioni di salute del parroco don Francesco Iaccarino rende anche questa domenica carica di preoccupazione. Il quadro clinico è stazionario ma molto critico. Accompagniamo tutti l’attesa con apprensione, sperando in qualche segnale di miglioramento e vicini alla famiglia».

Sono le parole del sindaco di Sant’Agnello, Antonino Coppola. Il sacerdote, amministratore parrocchiale della principale chiesa della cittadina della penisola sorrentina, è stato colpito da meningite ed è ricoverato già da alcuni giorni. Proprio il tipo di infezione che ha portato don Francesco in ospedale crea apprensione tra la popolazione, considerando che in alcuni casi può rivelarsi contagiosa.

A questo proposito arrivano le rassicuazioni del primo cittadino di Sant'Agnello. «Siamo in contatto con l’Asl – puntualizza il sindaco Coppola -.

Per evitare allarmismi nella comunità, vista la richiesta di informazioni che arriva da più parti e la necessità di veicolare in modo corretto le notizie, comunico che gli organi preposti non hanno attivato misure di prevenzione/profilassi per la patologia che ha colpito don Francesco perché ritenute non necessarie».

Nel frattempo per domani sera, alle ore 19:30, la comunità parrocchiale della chiesa dei Santi Prisco ed Agnello ha organizzato una veglia di preghiera per don Francesco.