Abusò di due sorelline, ballerino dominicano condannato a 8 anni

E’ stato condannato a 8 anni di reclusione il ballerino di origini dominicane accusato di aver abusato di due sorelline di 12 e 13 anni. Lo ha deciso il Tribunale di Avellino.

L’uomo, un 47enne, dopo aver trascorso una giornata a Napoli con le bambine, le aveva costrette – secondo quanto emerso – a seguirle in un bed & breakfast in Alta Irpinia. In una stanza si sarebbero consumati gli abusi.

Il 47enne, difeso dall’avvocato Alfonso Laudonia, ha sempre respinto ogni addebito. Ad assistere le vittime, gli avvocati Innocenzo Massaro e Claudio Frongillo.