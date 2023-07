Serino, ancora una vittima del male di vivere: 36enne trovato impiccato in casa

Il male di vivere miete un'altra vittima in Irpinia. Ancora una volta è stato un giovane a decidere di farla finita. Un 36enne di Serino è stato trovato impiccato nella sua abitazione di via Fontanelle. Un dramma che sconvolge e i familiari e l'intera comunità serinese.

Si tratta del sesto suicidio che si registra in provincia di Avellino nel giro di poco meno di tre settimane. Appena qualche giorno fa un 46enne si è lanciato dal sesto piano del suo appartamento nel centro del capoluogo irpino, in via Piave. Un fatto avvenuto in pieno giorno. Ormai in Irpinia è allarme sociale.