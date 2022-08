Appicca il fuoco a rifiuti vegetali, 70enne sorpreso e denunciato

Appicca il fuoco ad alcuni rifiuti vegetali, rimedia una denuncia da parte dei carabinieri. Nei guai è finito un anziano. Si tratta di un 70enne che, nonostante il divieto di bruciatura nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, ha intenzionalmente dato alle fiamme per lo smaltimento dei residui vegetali derivanti dalla lavorazione di un noccioleto ubicato nel territorio del comune di Serino. Alla luce degli elementi raccolti dai Carabinieri della locale Stazione Forestale, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

