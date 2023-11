Le attività didattiche presso l'Istituto comprensivo Giulio Lusi di Ariano Irpino riprenderanno tra domani e lunedì. Il tempo necessario per effettuare due interventi: nella mattinata di oggi nuovi i prelievi e le analisi, da parte dell'Arpac, di intesa con l'Asl di Avellino, sull'acqua che scorre nelle condotte; e l'altro necessario a installare, sempre a partire da oggi, i filtri antilegionella a tutti i rubinetti.

Scartata, dunque, l'ipotesi di organizzare turni pomeridiani presso l'edificio scolastico di Villa Caracciolo, a poche centinaia di metri di distanza dalla Giulio Lusi di Rione Martiri. Sono queste le conclusioni di un vertice operativo svoltosi a Napoli, presso la sede dell'Arpac, al quale hanno preso parte, oltre ai tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, anche delegati dell'Asl di Avellino collegati in teleconferenza, tecnici della società che ha effettuato la sanificazione e bonifica dei locali di via Martiri e per il Comune di Ariano Irpino l'assessore all'Ambiente, Toni La Braca, e per l'Istituto comprensivo Giulio Lusi, la docente Felicia Grieci.

In altri termini, per motivi di precauzione e sicurezza, vengono poste in essere nuove attività. I prelievi odierni per avere una ulteriore conferma dell'assenza di legionella nelle condotte idriche della scuola e i filtri antilegionella ai rubinetti per tranquillizzare definitivamente studenti, famiglie, docenti e operatori scolastici.

Una delle principali preoccupazioni per chi frequenta una scuola o un ufficio pubblico o ospedale, infatti, è rappresentata dal rischio di infezioni batteriche che possono essere causate da acqua di rubinetto o di doccia contaminate microbiologicamente.

Gli agenti patogeni presenti nell'acqua possono accumularsi in biofilm che si trovano all'interno degli impianti idraulici. Gli agenti patogeni possono essere trasmessi quando si viene a contatto con l'acqua. Ma filtri antibatterici terminali assoluti (0,20 micron), monouso, da applicare nel punto di utilizzo per i rubinetti, sono dotati di una cartuccia filtrante, che può essere sostituita dopo tre mesi di utilizzo, garantendo la massima sicurezza alle persone. L'applicazione dei filtri antibatterici terminali assoluti è validato per l'eliminazione totale della Legionella pneumophila. Questi filtri sono ampiamente testati in accordo ai relativi protocolli di prova microbiologica presso laboratori indipendenti certificati, nonchè clinicamente testati in strutture ospedaliere.

«Credo ribadisce l'assessore Toni La Braca - che sia stata individuata la soluzione migliore. Solo qualche altro giorno di sospensione delle lezioni per poter istallare i filtri antilegionella ai rubinetti. Sono fondamentali i risultati delle analisi sull'acqua che saranno effettuate nella giornata di oggi. Il Comune di Ariano Irpino ha offerto la massima collaborazione all'Asl e all'Arpac. Questa soluzione ci consente di evitare turni pomeridiani degli studenti della Giulio Lusi nel plesso di Villa Caracciolo. I controlli non si fermeranno qui: ci saranno nuovi prelievi anche nelle prossime settimane. Così come in altri istituti cittadini».

Non mancano polemiche per quanto accaduto e per la carenza di comunicazioni alle famiglie. Anche ieri mattina non è mancato qualche capannello di genitori davanti la scuola Giulio Lusi. Per capire come evolvesse la situazione e per avere conferma sulla volontà di riavviare al più presto le lezioni. Infine, buone notizie per il collaboratore scolastico che è venuto a contatto con il batterio della legionella: sta decisamente meglio.