Imparato (Cisl): «All'ospedale di Ariano Irpino manca il personale»

«Avere una una nuova area attrezzata per la chirurgia oculistica all’ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino significa che si sta dando un segnale importante per il territorio». È questo il commento di Massimo Imparato, segretario generale Cisl Funzione Pubblica Irpinia-Sannio, che eletto da appena due settimane è già al lavoro per ripartire dalle aree interne.

«Ha fatto bene il direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante a volere una specialistica all’avanguardia siamo convinti che si possa continuare in questo solco per poter fare sempre meglio per la sanità di prossimità», continua il segretario Imparato.

«In queste settimane verrà attrezzato il nuovo reparto dell’ospedale Sant'Ottone Frangipane con laser, microscopi e attrezzature all’avanguardia. Ma senza personale molto spesso queste azioni così importanti per il territorio possono risultare cattedrali nel deserto - conclude il segretario generale Cisl Fp Irpinia Sannio - siamo sicuri che Ferrante procederà, come già sta facendo in queste ultime settimane, a rafforzare gli organici non solo abbattendo il precariato ma con lo scorrimento delle graduatorie attive di infermieri, oss ed ostetriche ed altre figure professionali indispensabili per far funzionare la macchina sanitaria senza alcun intoppo».