Giornata mondiale del paziente, l'Asl di Avellino "illumina" gli ospedali

Il 17 settembre di ogni anno si celebra il World Patient Safety Day - Giornata mondiale della sicurezza del paziente - promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per esortare tutti i Paesi a sostenere l'attenzione e l'informazione sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita. Il tema individuato per la Giornata 2023 dall’Oms è "Engaging patients for patient safety" che sottolinea l’importanza del coinvolgimento attivo dei pazienti, dei familiari e della comunità nella sicurezza dell’assistenza.

«L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, è molto sensibile al tema del rischio clinico e sta lavorando attraverso un approccio integrato e multidisciplinare con l’obiettivo di governare il tema della sicurezza del paziente, mettendo in atto tutte le buone pratiche a tutela del assistito e al fine di ridurre i rischi legati alle cure». Nella notte tra il 17 e il 18 settembre verranno illuminati di arancione i Presidi Ospedalieri “Frangipane” di Ariano Irpino e “Criscuoli-Frieri” di Sant’Angelo dei Lombardi allo scopo di accendere i riflettori sui temi della sicurezza del paziente.

«Al centro del percorso di cura viene posto il paziente e i suoi familiari, in un’ottica di coinvolgimento attivo volto a determinarne la responsabilizzazione nel processo decionale condiviso e l’autoconsapevolzza per migliorare la comprensione dei fattori contribuenti la genesi degli eventi e promuovendo lo sviluppo di soluzioni più efficaci».