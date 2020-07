Attentato incendiario a Contrada. Un furgone è stato dato alle fiamme nei pressi di alcuni palazzi del paese. Sono stati i residenti ad allertare i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. I caschi rossi sono riusciti a evitare che l'incendio si propagasse agli immobili. Avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine. Si indaga a trecentosessanta gradi. Sul posto è stato effettuato un sopralluogo alla ricerca di tracce utili per risalire ai responsabili del raid. Paura tra gli abitanti della zona fino a quando non sono state spente le fiamme e l'area è stata messa in sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA