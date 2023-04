Auto, record di immatricolazioni

Si chiude con un incremento di quasi il 10 per cento il mercato delle auto in Irpinia. Nel primo trimestre del 2023, sono state immatricolate 1.234 unità, 111 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un trend in crescita che tende ad avvicinarsi ai valori pre Covid del 2019, quando le auto immatricolate furono nello stesso periodo 1.532. I dati sono stati pubblicati dall'Osservatorio Economico di Automobilismoirpino.it.



In base alla popolazione residente, la provincia di Avellino si conferma al terzo posto in Campania per numero di immatricolazioni: 11,2 vetture su dieci mila abitanti. Nel trimestre preso in considerazione, sono state immatricolate diciotto auto alimentate esclusivamente da motore elettrico a batteria.