Venditti dopo il Concertone si rimette al volante

«E' stato bello anche per me ieri sera», ha detto a chi l'ha visto uscire dall'hotel dopo la colazione. Poi un pasticciere gli ha ricordato il concerto del 2008. Venditti è montato in auto ed è ripartito. Ha lasciato la città verso le 11 guidando personalmente la sua auto, una Mercedes Gls nera. Accanto una misteriosa donna. Antonello Venditti dal Viva Hotel al centro di Avellino è ripartito con la sua vettura dopo il bagno di folla del Capodanno in piazza. Grande entusiasmo e applausi dai fan appostati. La curiosità, indossava lo stesso look della sera del concerto: felpa con cappuccio nera e jeans. Un vero travet della musica.