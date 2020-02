Paura nel centro di Avellino per un incendio in un appartamento. I vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo irpino sono intervenuti in via Pionati. Il rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento al secondo piano di un palazzo del posto. In supporto alla squadra intervenuta, anche l'autoscala, con la quale i caschi rossi sono riusciti ad entrare nell'appartamento e spegnere le fiamme che si erano sprigionate in cucina. All'interno della casa un'anziana donna di 90 anni, che è stata portata fuori in salvo, e affidata ai sanitari del 118 intervenuti. Fortunatamente non ha riportato ferite. © RIPRODUZIONE RISERVATA