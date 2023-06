Il Comune è pronto ad assumere altri dieci vigili urbani. Lo aveva annunciato il sindaco, Gianluca Festa, in seguito alla richiesta del Prefetto, Paola Spena, di prevedere maggiori controlli per scongiurare episodi di movida selvaggia in vista dell'avvio degli eventi estivi.

«Il corpo della Polizia Municipale è sotto organico, ci sono circa 40 unità, un numero insufficiente a far fronte alle tante questioni da affrontare, per questo stiamo prevedendo nuove assunzioni» aveva detto Festa. Ed oggi i nuovi innesti vengono messi nero su bianco, nella nota integrativa al bilancio di previsione che mercoledì approderà in aula.

Nel piano del fabbisogno allegato al documento finanziario, è prevista l'assunzione, mediante concorso pubblico, di dieci istruttori di vigilanza per una spesa annua di circa 340mila euro. Una buona notizia in una città che fa registrare un incremento di episodi di violenza urbana, in particolare nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani dove un aumento dei controlli, da affiancare a quelli delle forze dell'ordine, appare necessario.

Dopo anni di blocco delle assunzioni a causa della condizione di predissesto dell'ente e dopo il maxi concorso dello scorso anno che ha visto la sospensione di una delle procedure preventivate, su cui pendono ancora esposti e denunce alla magistratura, Palazzo di Città amplia la sua pianta organica anche in altri settori.

La spesa prevista, nel rispetto della nuova normativa vigente e del limite massimo per le assunzioni nel triennio 2023/25, è di 1,4 milioni per il 2023, 32mila euro all'anno per il 2024 e il 2025. Per l'anno in corso, i costi preventivati, comprensivi dei contributi, riguardano anche l'assunzione di 10 operai specializzati, tra loro muratori, elettricisti, giardinieri, attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere, 1 operaio specializzato idraulico tramite concorso, 2 dirigenti tecnici a tempo pieno attraverso incarichi a contratto o a tempo pieno e indeterminato mediante convenzione con altro ente per utilizzo graduatoria, la trasformazione di un contratto di lavoro dipendente da funzionario tecnico da part time a full time, 1 istruttore amministrativo con la mobilità da altri enti, 3 funzionari tecnici, architetti e ingegneri, mediante concorso, funzionari amministrativi da individuare con lo scorrimento della graduatoria esistente, 3 istruttori tecnici geometri, istruttori amministrativi che dovranno espletare le prove del concorso delle polemiche, 1 assunzione da categoria protetta mediante concorso.

Tre le assunzioni in agenda anche dell'Agenzia della coesione, un esperto informatico middle, un esperto in gestione e un esperto tecnico junior, mentre sono 14 quelle necessarie per l'attuazione dei progetti finanziati dal Pnrr, tra questi il centro di monitoraggio ambientale di Area Vasta nell'ex Macello per 8,5 milioni, l'estensione verso i comuni di Atripalda e Mercogliano del percorso della metropolitana leggera per 7,7 milioni, e la costruzione del campus scolastico "Dante Alighieri" di via Piave che supera i 17 milioni.

Tutti contratti a tempo determinato, il cui costo graverà sulle risorse europee, che porteranno all'arrivo di 3 ingegneri, 3 esperti in piani finanziari, gestione e contabilità, 2 esperti in gare e appalti, 1 geologo, 2 esperti in comunicazione e marketing tempo pieno e 2 part-time.

Per l'anno 2024, invece, la spesa complessiva preventivata per il momento è di circa 32mila euro per l'assunzione tramite mobilità o concorso di un istruttore tecnico. Stessa cifra stanziata per il 2025 per un istruttore amministrativo.

Tutto questo è stato possibile grazie alla progressiva uscita dal predissesto da parte dell'amministrazione Festa. L'attesa è soprattutto per i nuovi vigili urbani che potranno anche dare nuova linfa al Corpo della Polizia municipale avellinese.