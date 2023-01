Per l'autostazione Air di Avellino è il giorno della prova del nove. Con la riapertura delle scuole, e quindi il ripristino degli orari a servizio degli studenti, infatti, per la struttura di via Fariello, che dal 23 dicembre è diventato l'unico hub cittadino dell'azienda regionale del tpl, si verificherà il suo funzionamento a pieno regime. E cioè con il massimo carico di corse programmate quotidianamente: 370. Un numero cospicuo da gestire che vanno a coprire in massima parte le esigenze di collegamento tra i comuni irpini e il capoluogo per alunni e lavoratori, non solo del mondo della scuola, pendolari, come pure quelle degli utenti diretti a Napoli, Afragola, Nola, Benevento, Caserta e Fisciano.

In particolare, per contemperare le necessità legate soprattutto all'ingresso e all'uscita dalle superiori, dal 14 novembre sono state attivati 21 nuovi servizi extraurbani. L'incremento maggiore riguarda i collegamenti sulla direttrice est, con ulteriori 11 corse in partenza dall'autostazione nella fascia oraria tra le 15.10 e le 15.15. Si tratta di quelle dal capoluogo dirette a Monteforte-Avella, Cesinali-Aiello del Sabato, Prata P.U.-Tufo-Montefusco, Prata P.U.-Santa Paolina-Dentecane-Castel del Lago-San Giorgio del Sannio, Mercogliano- Ospedaletto-Pietrastornina-Cervinara-Rotondi. E da via Fariello anche per Atripalda-San Potito- Chiusano-San Mango- Paternopoli, Atripalda-Sorbo Serpico-Salza Irpina- bivio di Chiusano-Lapio, Atripalda-svincolo Serino-Solofra, Santo Stefano del Sole-Santa Lucia di Serino-San Biagio-Serino e Volturara Irpina-Cassano-Lioni.

Un'implementazione per rispondere soprattutto alle istanze degli studenti provenienti da fuori città che frequentano istituti tecnici e professionali e spesso terminano le lezioni intorno alle 15. Un orario che prima determinava il raggiungimento del terminal da parte dei ragazzi in ritardo rispetto alle partenze delle ultime corse utili, dopo le quali si registrava una sospensione che, a seconda delle destinazioni, per centinaia di alunni irpini significava ritornare a casa nel pomeriggio inoltrato. Adesso, tra nuove corse e rettifiche al quadro orari per i servizi di trasporto, le fasce scoperte dovrebbero essere state completamente riempite e, quindi, l'ultimo banco di prova sarà proprio la concentrazione di tutte le corse e la loro gestione.

Dai 24 stalli, infatti, partono e arrivano anche le 11 direttrici collocate fino al 23 dicembre a Piazzale degli Irpini. Ed è proprio su alcune di quelle, che presentano orari opportunamente ritoccati per lo spostamento e sono la novità più importante, si giocherà la partita sulla tempistica degli spostamenti a piedi e le coincidenze con le partenze. La stima degli addetti all'esercizio parla di circa 18mila passeggeri al giorno che diventano oltre 6 milioni e mezzo all'anno. Insomma, dopo il primo test del 23 dicembre a scuole chiuse per cominciare a rodare il nuovo sistema con meno utenti, quello di oggi è certamente il più probante. La prova del nove, inoltre, riguarderà anche la segnaletica e la sicurezza interna alla struttura, considerando che l'hub unico dell'Air è partito 18 giorni fa con una cartellonistica per le varie indicazioni da completare, a partire dai nomi delle destinazioni vicino ad ogni stallo, e dalla segnalazioni di divieto di attraversamento a piedi del piazzale dei pullman una volta scesi dal mezzo, con l'avvertenza di dirigersi verso l'interno utilizzando le scale mobili che si attivano con sensori di presenza. Da ultimare, infine, le barriere del tipo new jersey sul perimetro esterno della struttura.

Sempre da questa mattina, salvo indicazioni diverse del Comune di Avellino, dovrebbe ripartire anche il pre-esercizio della metro leggera interrotto a causa della potatura degli alberi lungo il percorso ad anello ma anche dei lavori ai sottoservizi in via Colombo e la posa in opera dei cavi in fibra ottica per il Sistema integrato di accesso turistico alla smart city sull'asse corso Umberto I, via Tedesco, Largo Santo Spirito. Interventi che hanno sospeso il rodaggio degli 11 mezzi e del sistema di trasporto a basso impatto ambientale proprio dal 23 dicembre. Solo dopo questa fase, del resto, si potrà richiedere il nullaosta all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfifa), necessario per poter avviare l'esercizio vero e proprio e consentire l'avvio delle corse con utenti a bordo sul circuito ad anello di 11 km che va da viale Italia alla Ferrovia.