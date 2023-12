Avellino, bus dell'Air si incendia sul raccordo: traffico in tilt

Traffico bloccato per oltre un'ora sulla variante di Avellino, l'arteria che collega i caselli autostradali est e ovest dell'A16 Napoli-Canosa, per l'incendio che ha interessato un bus di Air Campania.

Le fiamme si sono sviluppate dal vano motore e in breve tempo hanno avvolto l'automezzo a bordo del quale c'era soltanto l'autista.

Il bus era diretto all'autostazione di Avellino per prelevare i passeggeri.

L'autista, che non ha subito conseguenze, ha bloccato il mezzo a poche decine di metri dal Distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco che sono subito intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.