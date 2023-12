Avellino, la protesta Asidep: blocchiamo i depuratori

Sale la tensione in Alta Irpinia per la vertenza dell'Asidep. L'azienda in via di liquidazione che ha più di 50 dipendenti e rischia di mettere in crisi il sistema industriale. Il blocco della gestione da parte degli operai impedirà il corretto smaltimento dei reflui di produzione, che potrebbero finire sversati nell'Ofanto. La protesta dei lavoratori si è spostata dal Nucleo industriale di Nusco a quello di Morra de Sanctis.

Gli amministratori locali potrebbero bloccare l'attività delle fabbriche per scongiurare pericoli per l'ambiente e centinaia di lavoratori finirebbero in cassa integrazione.