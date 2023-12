Un hub per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno verde e una stazione di rifornimento per i veicoli. Nell'ex stabilimento Italdata di Pianodardine il futuro della transizione ecologica sta già bussando alla porta grazie all'intuito e alla visione di Francesco Basile, general manager della Fmc srl e vice presidente dell'Ance Avellino. I suoi due progetti, infatti, sono stati finanziati, rispettivamente, dalla Regione Campania e dal Ministero dell'Ambiente e la loro realizzazione è pronta a partire. Per il giovane imprenditore di Montefusco una grande sfida nel settore delle energie rinnovabili che conosce molto bene grazie all'azienda di famiglia, la Base House srl, leader prima della produzione dei pannelli fotovoltaici e poi degli impianti finiti chiavi in mano. «Abbiamo partecipato a due bandi diversi - racconta Basile, da poche settimane numero due dell'associazione Costruttori - e ottenuto in entrambi i casi i finanziamenti in palio. Circa 9,4 milioni di euro dalla Regione Campania, attraverso il Pnrr, per un hub di produzione e stoccaggio dell'idrogeno. E oltre 2 milioni e mezzo mediante l'avviso del Ministero per una stazione di rifornimento. Il nostro gruppo, con la mia società, la Fmc e la Smart Energy Doctors srl, spin-off di progettazione del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Salerno, coordinato dal professore Lucio Ippolito, realizzeranno questi progetti nel sito industriale dismesso dell'ex Itadata, da noi acquisito».

L'obiettivo è continuare a diversificare la produzione di energie rinnovabili garantendo costi bassi e zero impatto ambientale. «Si è presentata un'occasione - continua Basile - e l'abbiamo colta al volo. L'investimento in oggetto è il 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, previsto dalla Missione 2 del Pnrr "Rivoluzione verde e transizione ecologica". Lo scopo è quello di incentivare la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile. In Campania si vuole dare vita ad almeno 10 "hydrogen valleys" e la nostra è l'unica in Irpinia ad aver ottenuto questi fondi dal Next Generation Eu». Lo sviluppo delle strutture sarà effettuato su un'area di 30mila metri quadri. L'idrogeno sarà prodotto attraverso un processo di elettrolisi alimentato da un impianto fotovoltaico. «Con il nostro prodotto - riprende l'imprenditore irpino - ci rivolgiamo a diversi interlocutori. I primi sono quelli legati alla mobilità, a partire dalle società del trasporto pubblico. Poi ci sono le aziende energivore che andrebbero a miscelare l'idrogeno nel gas naturale, riuscendo a realizzare un profitto in termini di risparmio economico e abbattere le emissioni di Co2. A seguire le società che riconvertono l'idrogeno in energia elettrica per supportare la rete nei casi di maggior assorbimento. E, infine, la Snam, il colosso che gestisce la rete nazionale del gas, che potrebbe miscelarlo all'interno delle condotte».

Il progetto, che segue le scadenze del Pnrr, dovrà essere completato nel 2026 ma per Basile questo tipo di applicazioni è solo l'inizio. «Nella prossima decade - conclude - si parlerà molto di idrogeno. Basti pensare che la Commissione Europea e la Banca Europea per gli Investimenti hanno ormai aperto le porte a questa fonte di energia che rappresenta certamente il futuro. Lo dicono i colossi del settore e stanno percorrendo questa strada in maniera decisa Paesi come la Francia, la Germania, il Belgio e il Portogallo. Anche l'Italia può recitare un ruolo importante in questa transizione ecologica e l'Irpinia può diventare un modello strategico riconvertendo i tanti capannoni industriali abbandonati in hub per l'idrogeno verde». Il tema sarà al centro del convegno "Campania Hydrogen Day 2023" in programma questa mattina all'Unisa che sarà concluso dal governatore Vincenzo De Luca.