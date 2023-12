I familiari non riuscivano a contattarla, donna trovata morta

Un'anziana di 84 anni è stata trovata morta in casa ad Ariano Irpino.

Sono stati i familiari e i vicini a lanciare l'allarme, perché non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta in serata in contrada Torano per un soccorso ad una anziana donna.

I caschi rossi, una volta entrati nell'appartamento al piano di un palazzo, hanno rinvenuto il corpo della 84enne privo di vita.

Sul posto i carabinieri di Vallata che hanno effettuato i rilievi di propria competenza.