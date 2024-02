Avellino, detenuto magrebino aggredisce agente: 7 giorni di prognosi

Un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Avellino è stato aggredito ieri sera da un detenuto magrebino che già si era mostrato aggressivo in altre occasioni. Il poliziotto è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale Moscati che lo hanno giudicato guardabile in sette giorni.

«Bisogna intervenire normativamente per eliminare i benefici di legge per chi si rende protagonista di aggressioni al personale di polizia penitenziaria», dice il segretario regionale dell'Uspp Ciro Auricchio per il quale è anche necessario «un protocollo di intesa con i paesi stranieri per far scontare la pena nei paesi d'origine dei detenuti nordafricani».

«Nel carcere di Avellino - afferma il sindacalista - grazie all'inserimento dei nuovi vertici, direttore e comandante, si riesce a garantire, nonostante la cronica carenza d'organico, l'ordine e la sicurezza interna. Giunga la solidarietà del sindacato al collega aggredito».