Raid di novembre: Avellino Foggia vietata ai pugliesi

Avellino-Foggia sarà vietata ai tifosi pugliesi. Si va verso il divieto di trasferta per i supporter rossoneri dopo i disordini che si verificarono lo scorso 7 novembre sia all’esterno sia all’interno dello stadio “Zaccheria”, prima, durante e dopo il posticipo valido per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. La partita in programma domenica prossima alle 17:30 al “Partenio-Lombardi” è tra quelle su cui l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha posto la sua lente di ingrandimento sin dallo scorso primo marzo. I provvedimenti interdittivi non dovrebbero, dunque, riguardare la tifoseria biancoverde, che ha già con l’adozione delle porte chiuse per i match casalinghi contro Giugliano e Fidelis Andria così come accaduto a quelli del Foggia per le gare interne contro Audace Cerignola e Catanzaro.

