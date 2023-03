Donini, infortunio in allenamento: doppia frattura, il portiere della Turris si opera

Mentre in campo il baby Fasolino si prende prepotentemente la scena, blindando fiducia e posto da titolare tra i pali a suon di parate decisive, per l’altro baby portiere corallino, Federico Donini, sono giorni decisamente complicati. La scorsa settimana il giovane è infatti rimasto coinvolto in uno scontro di gioco in allenamento costatogli una doppia frattura, una all’osso nasale e l’altra allo zigomo. Decisivo, nell’immediatezza del fatto, l’intervento dello staff sanitario corallino, composto dai medici sociali Fernando Misuraca e Gennaro Esposito (specialista in traumatologia ed ortopedia e dirigente medico presso l’ospedale Cardarelli) e dal fisioterapista Luigi Ferrara: lo staff ha gestito il primo soccorso, disposto i necessari esami diagnostici e formulato una diagnosi tempestiva, intanto monitorando costantemente il giovane ed attivando la macchina organizzativa. Domani Donini sarà ricoverato presso il reparto di chirurgia-maxillo facciale dell’ospedale Cardarelli diretto dal dottor Maurizio Gargiulo e martedì sarà sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura alla parete orbitaria sinistra.

Dalla Turris, intanto, il messaggio di incoraggiamento al giovane: «Un grande in bocca al lupo al nostro Federico Donini. L'estremo difensore, che non è stato convocato per la gara di ieri contro l'Audace Cerignola, dovrà operarsi martedì per ridurre una frattura della parete orbitaria sinistra. Forza Fede, ti aspettiamo».