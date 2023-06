Gli rubano il cane e lo picchiano, denunciato un rumeno

Viene picchiato e derubato del proprio cane da due rumeni. Ma l'attività della polizia ha permesso di rintracciare uno dei due presunti autori - un 38enne - e di recuperare il cagnolino. I fatti si sono verificati ad Avellino, nei pressi dei giardinetti di via Circumvallazione. La vittima, un 55enne tunisino, era seduta su una panchina quando è stata avvicinata dai due che, senza dire nulla, sono passati alle vie di fatto. Hanno colpito il 55enne con un pugno al volto, procurandogli serie ferite. Poi hanno preso il cane e sono fuggiti. Le immediate ricerche degli agenti della Sezione Volanti della Questura hanno permesso di rintracciare uno dei due rumeni e di restituire l'animale al proprietario. Il 38enne è stato denunciato per rapina. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso per curare le ferite riportate.

