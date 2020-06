La pantera spunta ad Avellino. È stata vista in pieno centro, nella zona di campetto Santa Rita, dove stazionano i bus che vanno a Salerno. A Qualche ora fa una donna di Avellino, dal balcone della sua abitazione, avrebbe visto l'animale nei pressi di campetto Santa Rita. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Accertamenti e ricerche tuttora in corso. Nei giorni scorsi, tracce di un grosso felino sono state individuate a Sant'Angelo a Scala dove è stato messo in piedi un maxi-piano di ricerche.

