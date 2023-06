Avellino: maxirissa tra trenta ragazzi, un 15enne in ospedale

Indagini in corso da parte dei carabinieri sulla maxi rissa che nella tarda serata di ieri ha coinvolto almeno trenta persone nel quartiere Valle di Avellino. Una trentina i protagonisti, quasi tutti giovani, che si sono affrontati a colpi di casco, pugni e schiaffi. Ad avere la peggio un quindicenne, non residente nel capoluogo irpino, ricoverato in ospedale per trauma cranico e contusioni all'addome. Il giovane, dopo la notte trascorsa in osservazione al «Moscati» di Avellino è stato dimesso in mattinata dopo che gli esami diagnostici avevano escluso complicazioni. All'arrivo dei carabinieri in piazza Morosini, teatro della rissa, tutte le persone coinvolte avevano fatto perdere le tracce.