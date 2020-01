© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre auto in fiamme nella notte ad Avellino . Si indaga sull'origine dei roghi. I vigili del fuoco del comando provincialesono stati impegnati in un doppio intervento. Il primo si è verificato intorno alle 4.20 in. Qui le fiamme hanno avvolto un'utilitaria. Sono state spente e la vettura è stata messa in sicurezza. Il secondo intervento è stato effettuato alle 6, sempre in città, in. In questo caso sono state due le auto coinvolte. Anche qui le fiamme sono state spente tempestivamente. In entrambi i casi si sono vissuti momenti di forte apprensione tra i residenti. La polizia ha avviato le indagini per fare chiarezza sugli episodi.