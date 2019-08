Domenica 18 Agosto 2019, 20:01

Hanno abbandonato e legato un cane con il guinzaglio al guard rail ai lati della carreggiata dell'autostrada A16 Napoli-Canosa. La fortuna ha voluto che passasse in zona una pattuglia della polizia stradale di Avellino, diretta dal vicequestore Renato Alfano. Gli agenti con l'ispettore Oreste Bruno, comandante della sottosezione Avellino Ovest, intervenuto in prima persona, si sono accorti del cucciolone che rischiava di essere investito. I poliziotti lo hanno liberato e gli hanno prestato le cure necessarie. Gli appelli, le attività di sensibilizzazione per mitigare il fenomeno dell'abbandono di animali si sprecano. Eppure c'è ancora qualcuno che non si fa scrupoli e mette in pericolo anche l'incolumità delle persone.