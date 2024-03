Avellino, giornata di studio sul melanoma al «Moscati»: dignosi precoce e gestione terapeutica

Tre sessioni di lavoro dedicate alla diagnosi precoce e alla gestione terapeutica dei tumori cutanei si svolgeranno domani ad Avellino promosse dall'Azienda ospedaliera «San Giuseppe Moscati».

Il melanoma è tra i tumori più comuni nei giovani-adulti ed è una delle cinque neoplasie della pella maggiormente diagnosticate negli ultimi anni. L'evento formativo passerà in rassegna anche i criteri classificativi per forma cutanea, il ruolo della medicina nucleare e della casistica clinica sul trattamento chirurgico dei pazienti in carico presso il Gruppo oncologico multidisciplinare dell'Azienda avellinese.

Il direttore generale, Renato Pizzuti, il direttore sanitario, Rosario Lanzetta e la responsabile scientifica della Unità operativa di Dermatologia e Dermochirurgia, Giovanna Galdo, si confronteranno con il presidente dell'Ordine dei medici di Avellino, Francesco Sellitto e il presidente dell'Associazione italiana Lotta al melanoma, Filomena Pennasilico.