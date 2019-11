È uscito dal coma il 13enne di Avellino che 15 giorni fa si è lanciato dal ponte di via Ferriera nel cuore di Avellino. Il ragazzino è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Moscati del capoluogo irpino. Nei prossimi giorni dovrebbe essere trasferito in un altro reparto. Subito dopo il tentativo di suicidio, il 13enne è stato sottoposto a un doppio intervento chirurgico. Tutta la città fa il tifo per lui. Ancora oscuri i motivi alla base del gesto. Indaga la polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA