Si barrica in casa per sfuggire all'arresto e minaccia il suicidio

Momenti di forte tensione in Alta Irpinia. Un uomo di Sant'Angelo dei Lombardi si è barricato in casa minacciando di lanciarsi nel vuoto per sfuggire all’arresto da parte della Polizia.

Deve scontare cinque anni di carcere per cumulo di pena. Alla vista degli agenti, l’uomo ha dato in escandescenze. Ha quindi minacciato il suicidio, lanciandosi nel vuoto. Il provvidenziale intervento dei poliziotti ha evitato il peggio.

Gli agenti hanno sfondato le porte della casa e della stanza dove si era barricato e lo hanno tratto in salvo.