«Stasera l’ho voluta dedicare a tutte le persone insicure, a chi prova vergogna: credete sempre in voi stessi, credete nei vostri sogni, perché credere nei propri sogni salva. E se poi volete ballare, ballate pure. Questo lo faccio per voi ed anche per me»: così Marianna “BigMama” Mammone ha voluto accomiatarsi dal palco del Festival di Sanremo nella sua ultima esibizione di sabato sera. Un cerchio che si è chiuso: la rapper è ritornata all’essenza del suo messaggio e del proprio vissuto. Quello che, confluito nei suo testi, le ha regalato una nuova dimensione di vita e professionale. Il risultato, il 22-esimo posto finale per la sua La rabbia non ti basta, è bicchiere pieno soprattutto per quello che potrà significare per la sua carriera questa vetrina. Al termine dell’esibizione un ringraziamento particolare per Amadeus che la segue dal Concertone del primo maggio del 2022. Lì la folgorazione per una ragazza che sa essere personaggio, veicolando più di un messaggio positivo: «Grazie Ama perché hai visto in me la luce». Nel pomeriggio passerella a Domenica In.

«Da grande sogno di essere come te» ha esordito Marianna al cospetto di Mara Venier con tanto di french alle unghie dedicato: "Zia Mara". «Ho trascorso il periodo più bello della mia vita. Il 22-esimo posto è un dettaglio. L'importante era portare un messaggio. La competizione non mi è mai piaciuta».

Insieme a BigMama sotto i riflettori ci è finito anche il suo paese, la piccola comunità di San Michele di Serino.

L'amore che prima o poi sarà trasferito dal vivo a quella che è la più illustre delle cittadine del piccolo paesino.

«Grazie mille per il supporto, ho sentito tutto il vostro affetto, tutto il vostro amore sono felicissima di come sia andato questo festival. Vi devo tanto» così BigMama in un video messaggio pubblicato dal vicesindaco Antonio Delle Grazie nel pomeriggio di ieri.

«Appena possibile sarà con noi. Nei prossimi giorni organizzeremo il suo rientro a San Michele. Sarà l'occasione per festeggiarla tutti insieme» anticipa il vicesindaco Delle Grazie. Sabato sera c'è stato grande entusiasmo. La comunità, guidata dal sindaco Michele Boccia, ha risposto in massa, soprattutto i giovanissimi tra i 10 ed i 20 anni.

Il tempo inclemente ha favorito la voglia di essere insieme per seguire Sanremo nella sala parrocchiale. «Abbiamo ordinato 50 teglie di pizza, si è riso, si è scherzato, si è ballato con un maxischermo a tutto volume».

Un vero e proprio paese dei balocchi: «Nessun ha ancora inventato la pizza BigMama, ma al rientro di Marianna prepareremo una big torta».

Tra i presenti anche Roberto De Feo, cugino di Marianna: «Sono state serate emozionanti. Abbiamo creduto anche in un risultato importante. Forse qualcosa in più in termini di classifica sarebbe potuto arrivare. L'aspetto più importante è che sia riuscita a far emergere tutta la sua personalità. Oggi tutta Italia conosce quella ragazza che noi abbiamo sempre apprezzato. Si è mostrata per come è nella vita di tutti i giorni: una ragazza disponibile, solare ed allo stesso tempo determinata a raggiungere i propri obiettivi».

BigMama è ora pronta a conquistare il suo pubblico anche in termini discografici. Il prossimo 8 marzo uscirà Sangue (Sony Music/Epic Records Italy/Pluggers). Già in pre-order da giovedì scorso, si tratta del suo primo album. Dodici tracce, compreso il brano sanremese, che dal personale si aprono al collettivo.

Arriva dopo l'Ep di debutto Next big thing. Sarà disponibile anche su supporto fisico in quattro formati (cd, cd autografato, vinile rosso, vinile marble autografato). Il prossimo 14 novembre sarà in concerto all'Alcatraz di Milano (prevendite aperte su ticketone ed in tutti i punti vendita abituali).