Torna Bimbo Days, la festa del divertimento dei bambini

Un fine settimana a misura di bambino. Tutti in piazza ad Avellino per divertirsi, arriva la settimana di Bimbo Days, l'iniziativa organizzata da US Acli, ideata e coordinata da Sergio Trezza, con il patrocinio del Comune di Avellino e della Provincia di Avellino.



L'evento, che si terrà i giorni 23, 24 e 25 Giugno, si svolgerà tra Piazza Libertà e Piazza Garibaldi, nel pieno centro cittadino, a due passi dal corso principale e dalla zona di passeggio più amata dagli avellinesi.

Tante aree a disposizioni di bambini e ragazzi: l’area bike, curata da Avellino Bike, l’area Baby, con gonfiabili e cavalcabili curata dalla ludoteca Ullallà di Monteforte, l’area games curata da “L’Edicola”, e poi ancora i laboratori di “Mamma portami la” e l’Area Fitness organizzata dal CONI di Avellino.

Inoltre, tante sorprese, doni e gadget per i bambini dai partner dell’evento, Zuegg, Amici Cucciolotti Pizzardi e Mr Day.

Il costo del biglietto, che permette l’accesso a tutte le aree è di 6 euro al giorno, 13 euro il carnet per tutti e tre i giorni.