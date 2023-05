Il Giro d'Italia in Campania, sul Laceno il traguardo

Si colorano di rosa i diciassette comuni della provincia di Avellino che oggi e domani accoglieranno la quarta e quinta tappa del Giro d'Italia.

Quella di oggi, 175 chilometri da Venosa (Potenza) a Lago Laceno, frazione del comune di Bagnoli Irpino, prima del traguardo posto a più di mille metri, toccherà Sant'Andrea di Conza, Conza della Campania, Morra De Sanctis, Lioni, Nusco e Montella.

La quinta tappa, mercoledì 10 maggio, partirà da Atripalda per raggiungere Salerno attraversando i comuni di Pratola Serra, Venticano, Mirabella Eclano, Fontanarosa, Paternopoli, Castelfranci, Torella dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi e Guardia Lombardi.

In Alta Irpinia i sindaci, in collaborazione con la Provincia e alle associazioni presenti sul territorio, hanno messo a punto una serie di iniziative per accogliere la «carovana»: balconi, strade, negozi e piazze sono state «vestiti» con addobbi di colore rosa; i ristoranti hanno previsto menu speciali ispirati al ciclismo come gli spaghetti al sugo rosa mentre i bar serviranno gelati al gusto rosa e il caffè in speciali tazzine prodotte in edizione limitata.

Scattato anche il piano sicurezza: divieti di sosta, scuole e strade chiuse a Bagnoli, Montella, Lioni, Conza della Campania e Nusco, mentre a Morra De Sanctis è stata disposta l'uscita anticipata degli alunni alle ore 11:30.