Sale l'attesa per l'arrivo in città della carovana rosa, che approderà all'ombra del Vesuvio dopodomani. Il Comune sta valutando la chiusura delle scuole nelle strade interessate dal Giro d'Italia. Il tracciato della Napoli-Napoli, 162 km (percorso che toccherà i paesi Vesuviani, il nolano e la Costiera Amalfitana), attraversa i territori delle Municipalità 1, 2, 4 e 6. Gli istituti che si trovano lungo il tracciato, dunque, potrebbero non aprire. O quantomeno non effettueranno l'orario scolastico completo. Partenza dal Plebiscito e arrivo in via Caracciolo, ma le strade del percorso, soggette a divieti, saranno tante e centrali: Plebiscito, via Console, via Nazario Sauro, Acton, via Cristoforo Colombo, via Marina, via Vespucci, via Volta, via Reggia di Portici, via Gianturco, via Galileo Ferraris, via Argine, via delle Repubbliche Marinare, via Reggia di Portici, via Alessandro Volta, via Vespucci, via Partenope, via Caracciolo. Attesa per una vetrina internazionale che porterà Partenope sugli schermi internazionali, e che porterà in città migliaia di appassionati delle due ruote.

APPROFONDIMENTI Bus precipitato nel burrone: possibile deviazione del percorso del Giro d'italia Festa scudetto, Manfredi: «Da Napoli una prova di maturità» E a Napoli Est ultime battute per riaprire Repubbliche Marinare: verde e segnaletica

Di sicuro, però, l'11 maggio non sarà una giornata facile per gli spostamenti. Dalle 10:30 fino alle 14:30, come previsto dal dispositivo di Palazzo San Giacomo, ci saranno divieto di transito veicolare, di attraversamento e di sosta in diverse arterie cardine del traffico. Di seguito l'elenco delle strade interessate, partendo da Napoli Est: via Argine, Traversa via Argine, via Tavernola a Casa Vecchia, strada comunale Traversa, via Abbeveratoio, strada comunale dell'Oliva, via Napoli, via Principe di Napoli, viale Margherita, via San Michele, via Malibran, via Nifo, via Wolf, via Matteotti. Senso unico di circolazione in via delle Industrie (da via Argine a via Nuova delle Brecce) e doppio senso su via traversa Fossitelli. Divieto di circolazione dalle 10:30 fino alle 17:30 in via Botteghelle, via delle Repubbliche Marinare, via Aviglione, via della Villa Romana, da via delle Repubbliche Marinare a via Nicola Stigliola, corso Sirena, via Bernardo Quaranta, via Atripaldi; via Martucci; via Sesto Fiorentino, via Cimitero, via Giuseppe Mercalli, corso IV Novembre, via Prospero Guidone, via Figurelle, via Achille Lauro; via Volpicella, via Barbato, via Imparato, via Sponzilli, via Brecce a Sant'Erasmo, via Sannio, via Gianturco, via Irpinia, via Calabria, via Reggia di Portici, via Alessandro Volta, carreggiata centrale (carreggiata preferenziale e carreggiate in direzione Centro e San Giovanni/Portici, via Ponte della Maddalena, via Cancello Franco, corso Arnaldo Lucci, via Vespucci (carreggiata in direzione San Giovanni/Portici) via Nuova Marina, (carreggiata centrale e carreggiata in direzione San Giovanni/Portici), via Cristoforo Colombo (carreggiata centrale e carreggiata in direzione San Giovanni/Portici), via Acton (carreggiata in direzione San Giovanni/Portici), galleria Vittoria (carreggiata in direzione centro e nel tratto verso via Nazario Sauro), via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Partenope, via Caracciolo (nel tratto compreso da piazza Vittoria a via Sannazaro), piazza Sannazaro (tra l'intersezione di via Mergellina e via Sannazaro), via Giordano Bruno. Senso unico da via Caracciolo a viale Gramsci e obbligo di svolta a destra per i veicoli che da qui arrivano in piazza Sannazaro. Via Chiatamone sarà a doppio senso. Divieto di transito anche in piazza Vittoria (fatta eccezione per i residenti).