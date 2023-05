Costiera amalfitana, in forse il Giro d'Italia dopo il bus precipitato nel burrone: ultima parola alla procura di Salerno

È terminato poco fa il sopralluogo tecnico e giudiziario dell'area interessata dall'incidente di questa mattina a Ravello dove ha perso la vita il giovane autista di un bus turistico privato, Nicola Fusco, 29 anni di Agerola. Nelle prossime ore la procura di Salerno deciderà quale area sottoporre a sequestro giudiziario: da questo dipenderà anche il passaggio dei ciclisti per il Giro d'Italia. Nella lunga riunione fiume di ieri pomeriggio in prefettura, presieduta dal prefetto Francesco Russo, e alla presenza dei sindaci della Costiera e delle forze dell'ordine, si è valutato di mettere in campo diverse ipotesi operative da adottare subito dopo la decisione della magistratura che arriverà nella tarda serata di oggi al più tardi nelle prime ore della giornata di domani. In particolare i sindaci del tratto costiera interessato, in particolare quello di Ravello, dovranno adoperarsi per la messa in sicurezza del percorso dove, ricordiamo, manca un tratto di guardrail. Nel caso in cui l'area sotto sequestro dovesse riguardare anche il percorso del Giro, saranno gli organizzatori della manifestazione a dover individuare soluzioni al problema.