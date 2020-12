Attentato nella notte ai danni di un bar in Irpinia. Verso le 2.30 ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta all’ingresso del locale pubblico di Santa Lucia di Serino. La deflagrazione ha provocato solo danni alla struttura. Non si sono registrati feriti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra che hanno avviato le indagini. I militari hanno eseguito un accurato sopralluogo alla ricerca di elementi utili per le investigazioni. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

